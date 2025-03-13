Суспільство

Після впровадження диференційованої системи тривалість тривог у Харкові зменшилася
13 Березня 2025 15:32
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За останні два з половиною тижні тривалість повітряних тривог у Харкові скоротилася на 35 годин. Це стало можливим завдяки впровадженню розподіленої системи оповіщення, яка активується лише у разі безпосередньої загрози для міста, а не всієї області.

Як повідомили в міській раді, новий підхід дозволив збільшити робочий час державних установ, банків та ЦНАПів, а також сприяв кращим умовам для бізнесу.

Розподілена система оголошення тривог — це система, що вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для Харкова, а не для всієї області.

За даними міської ради, це дозволить зменшити кількість тривог у місті та створити комфортніші умови для роботи бізнесу, зокрема, торгових центрів, банків та інших установ. Вона має кілька джерел живлення, забезпечена резервними каналами зв’язку та обладнана голосовими повідомленнями, які дають змогу конкретизувати тип загрози для міста.


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