Після ворожого ракетного удару по Одесі  ліквідували масштабну пожежу

Після ракетного удару по Одесі вогнеборці ліквідували пожежу на площі 3000 кв. м.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Телеграмі.

«Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що сталася внаслідок російської атаки. Горіли складські приміщення на площі 3000 кв. м», – йдеться в дописі.

У ДСНС додали, що до гасіння залучались понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки, а також пожежний потяг Укрзалізниці. Пожежники працювали під загрозою повторних обстрілів.

Психологи ДСНС і Нацполіції на місці надали допомогу 46 особам.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у Хаджибейському районі розгорнули оперативний штаб з ліквідації наслідків атаки, він працюватиме до 19:00.

Працівники районних адміністрацій разом із комунальними службами на місці приймають заяви від громадян на оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для її оформлення.

Також унаслідок удару російської армії по Одесі пошкоджено приміщення торговельної мережі, житлові будинки.