Після візиту Зеленського СБУ проводить безпекові заходи у Сумах

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Суми. До них долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

Про це повідомили в СБУ.

СБУ попереджає про можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірку документів громадян та огляд автомобілів / Фото СБУ

Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Крім того здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

Нагадаємо, напередодні президент України відвідав Суми, де провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.