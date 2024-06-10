Після ураження поромів, росіяни почали перевозити вибухонебезпечні вантажі Кримським мостом

Після того, як Сили оборони уразили всі залізничні пороми в Керчі, росіяни почали перевезення палива Кримським мостом.

На опублікованих цивільними жителями кадрах показано, як залізничною гілкою Кримського мосту рухається ешелон із паливними цистернами, повідомляє Мілітарний.

Донедавна транспортувати нафтопродукти та боєприпаси мостом до Криму забороняв російський уряд, бо це могло спричинити аварії, що могли завдати значної шкоди конструкціям споруди.

Нафтопродукти та вибухонебезпечні вантажі, як-от боєприпаси, перевозили морським шляхом через поромну переправу або ж великими десантними кораблями з материкової частини РФ.