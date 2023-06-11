Після підриву Каховської дамби вода скоро перестане надходити в Крим – Британська розвідка

Обвал Каховської дамби 6 червня 2023 року майже напевно серйозно порушив основне джерело прісної води на окупованому Кримському півострові – Північно-Кримський канал (НКК).

НКК бере воду з Каховського водосховища, з входу вище дна водосховища. До 9 червня 2023 року рівень води у водосховищі впав нижче рівня входу, і незабаром вода перестане надходити до Криму, повідомляє розвідка Британії.

Це зменшить доступність прісної води на півдні Херсонської області та півночі Криму.

Однак російська влада, швидше за все, задовольнить нагальні потреби населення у воді за допомогою водосховищ, нормування води, буріння нових свердловин і доставки бутильованої води з Росії.

Одночасно громади на контрольованих Росією та Україні сторонах затопленого Дніпра стикаються з санітарною кризою з обмеженим доступом до безпечної води та підвищеним ризиком захворювань, що передаються через воду.