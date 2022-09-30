Політика

Після перемовин з Ллойдом Остіном Резніков пообіцяв “добрі новини”

30 Вересня 2022 14:05
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Міністр оборони України Олексій Резніков в ході телефонної розмови зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном, обговорив майбутнє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн-6», яке заплановане на 12 жовтня.

Про це він повідомив у Twitter.

«Провів телефонну розмову з главою Пентагону. Обговорили оновлений стан справ з передової, Рамштайн-6, і шляхи посилення наших можливостей. Хороші новини будуть оголошені незабаром», – написав Резніков.

Він також додав, що міністр оборони Ллойд Остін підтвердив, що США не визнають псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях України.

«Українська армія продовжить використовувати зброю для деокупації своєї землі», – наголосив Резніков.


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