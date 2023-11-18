Після нічної атаки 2000 домогосподарств Одеської області залишилися без світла

Після нічного удару “Шахідів” по Одеській області дві тисячі домогосподарств залишилися без світла, повідомляє ДТЕК.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але цьому заважають погані погодні умови, додали у компанії.

Раніше сили оборони Півдня повідомили, що внаслідок нічної атаки ударними дронами в Одеському районі сталося влучення в об’єкт енергетичної інфраструктури, один співробітник отримав поранення.

“На жаль, в Одеському районі відбулось влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні вночі південні регіони країни атакували безпілотні літальні апарати типу “Shahed-131/136”.