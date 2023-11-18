Кримінал

Після нічної атаки 2000 домогосподарств Одеської області залишилися без світла

18 Листопада 2023 11:26
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Після нічного удару “Шахідів” по Одеській області дві тисячі домогосподарств залишилися без світла, повідомляє ДТЕК.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але цьому заважають погані погодні умови, додали у компанії.

Раніше сили оборони Півдня повідомили, що внаслідок нічної атаки ударними дронами в Одеському районі сталося влучення в об’єкт енергетичної інфраструктури, один співробітник отримав поранення.

“На жаль, в Одеському районі відбулось влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні вночі південні регіони країни атакували безпілотні літальні апарати типу “Shahed-131/136”.


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