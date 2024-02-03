Після атаки дронів на НПЗ у Волгограді частково зупинять виробництво

Частину виробничого циклу на заводі “ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка” буде зупинено після атаки дронів, повідомляє “Коммерсант” із посиланням на джерела на підприємстві.

За даними видання, зупинка виробництва необхідна для усунення пошкоджень. Волгоградське видання v1.ru пише, що, судячи зі знімків атаки на НПЗ, безпілотник пошкодив технологічну установку первинної переробки нафти.

Раніше повідомлялося, що два безпілотники вразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності. За даними джерел, атака дронів була здійснена СБУ.

Волгоградський НПЗ (“ЛУКойл-Волгограднафтопереробка”) – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, його потужність становить 14,8 млн тонн на рік.

У ніч на суботу Волгоградська область зазнала атаки безпілотників, унаслідок якої на НПЗ виникла пожежа, що охопила 300 кв. метрів. Пожежу локалізували в суботу вранці.

За даними влади регіону, внаслідок атаки дронів на НПЗ і пожежі ніхто не загинув.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров стверджує, що пожежа почалася внаслідок падіння збитого безпілотника. Міністерство оборони Росії раніше заявило, що над Волгоградською областю було “перехоплено і знищено” два дрони.