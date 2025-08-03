“Пікселя” не буде: ЗСУ переходять на новий камуфляж

Збройні сили України розпочинають поступовий перехід на новий тип військової форми, відмовляючись від знайомого з 2014 року камуфляжу ММ-14, більш відомого у побуті як «піксель». Про це повідомили на сайті державного підприємства «Партнер МОУ».

Новий камуфляж, що отримав індекс ММ-25, затверджений Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення для використання у виробництві предметів речового майна для армії. Офіційні фото або деталі зразка наразі не оприлюднюються.

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Утім, за інформацією військово-аналітичних ресурсів Boroshno News та First Division, новий малюнок є, по суті, копією всесвітньо відомого Multicam — камуфляжу, який широко застосовується збройними силами США та кількох країн НАТО. Вибір цього патерну, ймовірно, відповідає поточним тенденціям у військовому однострої та уніфікації з партнерами.

Питання термінів залишаються відкритими. У Міноборони не називають конкретних дат початку постачання нової форми до військових частин, а з огляду на масштаб армії, повний перехід може тривати роками.

«Піксель» ММ-14, який використовувався протягом понад десяти років, став одним із символів українського війська після початку війни на Донбасі. Його заміна — не лише логістичний, а й символічний крок, що вказує на зміну епохи та зростання професійності українського війська.