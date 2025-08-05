“Піксель” залишається: Міноборони надало роз’яснення щодо нового камуфляжа

У Міністерстві оборони пояснили, що камуфляжний візерунок ММ-14, більш відомий як “піксель”, залишається чинним стандартом ЗСУ. Водночас на додачу до нього затверджено новий маскувальний малюнок ММ-25.

Рішення ухвалили ще в червні 2025 року за запитом Головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень від військових. Візерунок ММ-25 не замінює “піксель”, а є альтернативою — як і вже дозволені “олива”, “койот” чи ММ-16Ф, пояснили в Міноборони.

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Центральне управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) затвердило технічну специфікацію тканин із новим малюнком, і вже отримало понад десять запитів від виробників.

Начальник ЦУРМЗ підполковник Максим Кайола зазначив, що це рішення дозволить легалізувати спорядження, яким військові вже користуються, а також створить умови для офіційного виробництва такого екіпірування українськими компаніями.

Пробні закупівлі нового спорядження здійснює агентство ДОТ. Заплановано постачання 20 тисяч одиниць у 2025 році. Це дасть змогу протестувати нові стандарти та поступово інтегрувати ММ-25 у систему забезпечення ЗСУ.

“Ми розуміємо, що нові вимоги до речового забезпечення – це виклик як для замовника, так і для виробників. Після отримання запиту від військових ми ініціювали закупівлі за п’ятьма позиціями, які підпадають під ці оновлені стандарти. Наша мета – щоб військові отримали одяг, який відповідає їхнім реальним потребам, а виробники змогли якісно реалізувати ці замовлення”, – зазначив директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.