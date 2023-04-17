Суспільство

Пік весняної повені у Києві очікується на кінець квітня

17 Квітня 2023 15:29
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Згідно з даними Укргідрометцентру, пік весняної повені у Києві орієнтовно очікують на 22 квітня, повідомляє КМДА.

Наразі є підтоплення заплавних територій, які майже щороку підтоплюються під час весняної повені. Це острови парку «Муромець», Гідропарк, Труханів острів, затока Галерна, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Цьогоріч рівень води на 0,5-1 метр перевищує минулорічний.

За інформацією Укргідрометцентру, станом на 12:00 17 квітня, рівень води у Дніпрі складає 9 359 см (критичний рівень – 9 415 см) за Балтійською системою висот.

«До критичного рівня води лишається ще 50-60 см. Ми розуміємо, що вода може сягнути цього рівня, тому проводимо додаткові тренування сил цивільного захисту, рятувальників та всіх служб, які можуть бути задіяні у наданні допомоги мешканцям», – розповів директор Департамент муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Якщо наслідки повені спричинили пошкодження майна або іншу шкоду підприємствам, то ці випадки розглядатимуть в рамках роботи районних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.


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