Підвіска на шию – декоративний елемент, який додає вашому образу особливого шарму

Ви носите ланцюжок на шиї? Як правило, більшість людей на це питання відповідає схвально, бо ланцюжки в моді завжди і вони універсальні. Тобто така прикраса доречна завжди і всюди.

Але якщо ви хочете додати своєму образу ще більшого шику, вам знаходиться додаткова прикраса а саме підвіска на шию. І ви будете вражені оновленням ланцюжка якщо додати до нього підвіску. Це виглядатиме як абсолютно нова прикраса. Консультанти УкрЗолото радять придбати підвіску і носити її як в тандемі з повсякденними нарядами так і вечірніми. Тим більше вибір моделей дуже різноманітний і підібрати прикрасу і до смаку, і по бюджету, і в рамках визначеного стилю не важко.

Як створити стильний ансамбль?

Ви вирішили що вашому образу не вистачає шикарності, тому прийняли рішення придбати підвіску. Перед тим як купити коштовність, треба визначитися за допомогою якого елементу ви носитимете її на шиї, до яких образів, та в яких ситуаціях. Носити підвіску на шию можна на ланцюжку з:

Золота; Срібла.

Також носять підвіски на атласній стрічці, шнурку з каучуку або натуральної шкіри та навіть на волосіні. Обираючи спосіб носіння, а точніше вид основного елементу, треба врахувати ваш вік, статус і стилістику нарядів.

Якщо ви носите ланцюжок зі срібла і вирішили доповнити його підвіскою – порада стилістів обирати прикрасу у аналогічному до ланцюжка виконанні. Що це значить? Якщо це класичне срібло, то і підвіска має бути з такого ж матеріалу. Хоча на срібному ланцюжку стильно виглядатиме підвіска зі срібла з чорнінням або з родієвим покриттям. А от від підвіски з позолотою в цьому випадку краще відмовитися. Підвіску з позолотою треба носити на аналогічному ланцюжку (срібло + позолота). Універсальні варіації – атласна стрічка та шнурівка з натуральної шкіри. А от каучук та волосінь теж передбачають ретельного підбору підвіски. Бо якщо застібка на каучуковому шнурку чи волосіні з золота то і підвіску треба обирати виконану з аналогічного металу. В такому випадку ви створите справді стильний та гармонійний ансамбль. Щодо розмірів підвіски, дизайну, стилістики, все залежить від того хто носитиме прикрасу, коли і в тандемі з якими нарядами. Мануфактури пропонують підвіски на шию для:

Жінок (дуже різноманітні колекції);

Чоловіків (колекції вже не такі різноманітні та і дизайн більш лаконічний. Зате розміри можуть бути більшими ніж у прикрас із жіночих колекцій);

Дитячі (тут і дизайн мінімальний і фасони дуже обмежені, і тим більше розміри невеликі).

Якщо плануєте носити підвіску кожен день, то краще обирати модель лаконічну, просту і невелику. Якщо жінка вирішила доповнити підвіскою вечірній образ, тут можна експериментувати із розмірами, і з фасонами, і з декоративним оформленням.

Консультанти UkrZoloto допоможуть підібрати підходящу модель, але для початку радять оцінити доступні рішення і визначитися з металом та стилістикою (так буде простіше робити кінцевий вибір).