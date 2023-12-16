Кримінал

Підривнику сільради на Закарпатті оголошено про підозру

16 Грудня 2023 19:56
читать на русском →
сбу, поліція

Депутат, який висадив у повітря сільраду на Закарпатті, отримав підозру за статтею “терористичний акт”. Про це повідомляє СБУ.

Поки Сергію Батріну (так звати підривника) не обирали запобіжні заходи, оскільки він перебуває в лікарні.

Внаслідок підриву постраждали 23 особи, включаючи самого підозрюваного. Серед поранених 16 чоловіків та 7 жінок віком від 28 до 68 років. У більшості осколкові поранення.

Також СБУ підтверджує, що напередодні підриву Батрін залишив удома “передсмертну записку”.

Учора, 15 грудня, на Закарпатті у будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав три гранати просто під час засідання сесії. Внаслідок вибухів постраждали 23 особи, включаючи підозрюваного.

Серед постраждалих 16 чоловіків та 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

Як заявляв міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, підривник наперед готувався до теракту. Правоохоронці виявили відповідні докази.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Грудня 2023 19:16

Майже на всіх напрямках росіяни ведуть штурмові і диверсійно-розвідувальні дії – Генштаб
16 Грудня 2023 19:56

Підривнику сільради на Закарпатті оголошено про підозру
16 Грудня 2023 18:58

Зеленський провів трьохгодинне засідання Ставки
16 Грудня 2023 17:46

Угорщина вирішила блокувати вступ Болгарії до Шенгену
16 Грудня 2023 17:10

Україна повернула додому ще трьох дітей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки