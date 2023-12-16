Підривнику сільради на Закарпатті оголошено про підозру

Депутат, який висадив у повітря сільраду на Закарпатті, отримав підозру за статтею “терористичний акт”. Про це повідомляє СБУ.

Поки Сергію Батріну (так звати підривника) не обирали запобіжні заходи, оскільки він перебуває в лікарні.

Внаслідок підриву постраждали 23 особи, включаючи самого підозрюваного. Серед поранених 16 чоловіків та 7 жінок віком від 28 до 68 років. У більшості осколкові поранення.

Також СБУ підтверджує, що напередодні підриву Батрін залишив удома “передсмертну записку”.

Учора, 15 грудня, на Закарпатті у будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав три гранати просто під час засідання сесії. Внаслідок вибухів постраждали 23 особи, включаючи підозрюваного.

Серед постраждалих 16 чоловіків та 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

Як заявляв міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, підривник наперед готувався до теракту. Правоохоронці виявили відповідні докази.