​Підрозділи МВС отримали 1170 жіночих бронежилетів

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України отримали 1170 жіночих бронежилетів від Глобального фонду реформування сектору безпеки.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Бронежилети передали на потреби Державної прикордонної служби, ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції України. Захисні засоби складаються із жорсткої бронеплити у поєднанні з балістичним матеріалом, який забезпечує високий рівень захисту.

“З урахуванням анатомії жіночого тіла, максимального прилягання з використанням жорсткої бронеплити досягти неможливо. Утворюється пустота, яка негативно впливає на загальні балістичні властивості бронежилета і може слугувати зоною ризику. (…) Цей бронежилет не створюватиме дискомфорту і забезпечуватиме належні умови для служби”, – пояснив головний інспектор відділу озброєння та логістики Департаменту КОРД Національної поліції України Сергій Осьмак.

Заступник глави Нацполіції Геннадій Федорюк наголосив, що зараз в МВС працюють майже 25% жінок, які на рівні з чоловіками виконують усі необхідні завдання. Тому важливо забезпечити їх усім необхідним, зокрема й індивідуальними засобами захисту.

У січні цього року Міністерство оборони України затвердило другий зразок бронежилета для військовослужбовиць ЗСУ. Його розробили в компанії “Темп – 3000”.