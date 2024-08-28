Суспільство

​Підрозділи МВС отримали 1170 жіночих бронежилетів
28 Серпня 2024 20:33
читать на русском →
жінки, мвс
Підрозділи системи МВС отримали жіночі бронежилетів від Глобального фонду реформування сектору безпеки / Фото: МВС

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України отримали 1170 жіночих бронежилетів від Глобального фонду реформування сектору безпеки.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Бронежилети передали на потреби Державної прикордонної служби, ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції України. Захисні засоби складаються із жорсткої бронеплити у поєднанні з балістичним матеріалом, який забезпечує високий рівень захисту.

“З урахуванням анатомії жіночого тіла, максимального прилягання з використанням жорсткої бронеплити досягти неможливо. Утворюється пустота, яка негативно впливає на загальні балістичні властивості бронежилета і може слугувати зоною ризику. (…) Цей бронежилет не створюватиме дискомфорту і забезпечуватиме належні умови для служби”, – пояснив головний інспектор відділу озброєння та логістики Департаменту КОРД Національної поліції України Сергій Осьмак.

Заступник глави Нацполіції Геннадій Федорюк наголосив, що зараз в МВС працюють майже 25% жінок, які на рівні з чоловіками виконують усі необхідні завдання. Тому важливо забезпечити їх усім необхідним, зокрема й індивідуальними засобами захисту.

У січні цього року Міністерство оборони України затвердило другий зразок бронежилета для військовослужбовиць ЗСУ. Його розробили в компанії “Темп – 3000”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Серпня 2024 20:16

На Донеччині – надзвичайно складно: ключові російські зусилля зосереджені саме там, – Зеленський
28 Серпня 2024 20:50

Росіяни отруїли річку Сейм на Курщині
28 Серпня 2024 19:43

НАТО посилить військову допомогу Україні після останніх російських атак, – Столтенберг
28 Серпня 2024 19:07

Опубліковані фото наслідків російського удару по центру Куп’янська
28 Серпня 2024 18:40

Кількість ворожих атак зросла до 111, Покровський напрям залишається пріоритетом ворога
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки