Підприємство, забезпечене енергетикою, завжди буде успішним

Під час планування бізнесу, варто врахувати всі нюанси залежно від масштабів та особливостей діяльності. Важливим етапом є створення умов постачання енергетичних ресурсів. Насамперед це стосується електрики та природного газу. Від блакитного палива залежить наявність тепла й гарячої води, а подекуди й технологічні операції (якщо йдеться про ремонтні або промислові підприємства). Електрика, своєю чергою, «керує» усіма робочими процесами.

Як зорієнтуватися у виборі постачальника

Отже, для більшості підприємств енергетичні ресурси мають велике значення. Важливим є й те, яка компанія здійснює їхнє постачання. Для довготривалої та взаємовигідної співпраці варто залучити організацію, репутація якої підтверджується справами. Якщо ви шукаєте таку, перейдіть за посиланням https://tepla.com.ua/ – це енергетична компанія «Тепла», у якій є що запропонувати кожному, хто займається підприємницькою діяльністю.

Щоб визначити, чи є доцільною співпраця з тим або іншим енергопостачальником, не треба проводити кропітких розслідувань. Варто лише звернути увагу на те, з ким співпрацює потенційний кандидат. Перелік партнерів компанії «Тепла» навряд чи розчарує, адже до нього входять:

«Сільпо»;

«Верес»;

«Оболонь»;

«Клуб сиру»;

«АгроВіста» тощо.

Не треба бути експертом, аби зрозуміти, про які компанії йдеться. Їхні назви знає широке коло пересічних українців, а продукція (наприклад, торговельної марки «Верес») відома навіть за кордоном. З цього варто зробити висновок: якщо компанії «Тепла» довіряють енергетичну безпеку провідні українські бренди, це є вагомим індикатором надійності.

З іншого боку, взаємодія ведеться з різними підприємствами. Не треба бути великим бізнес-гравцем, щоб замовити енергетичні ресурси у цього постачальника. Якщо ви щойно відкрили бізнес у форматі ФОП і потребуєте енергоресурсів, для вас теж знайдуться вигідні умови.

Переваги майже всюди

«Тепла» присутня на українському ринку з 2015 року. Це відносно невеликий термін, але впродовж нього компанія увійшла до переліку найбільших енергопостачальників непобутовим споживачам. Її діяльність охоплює всі підконтрольні регіони.

Однією з запорук успіху є те, що менеджери компанії ретельно шукають підхід до кожного клієнта. Перед тим як почати співпрацю, триває детальне обговорення її умов. З’ясовуються:

особливості бізнесу;

потреби в енергетичних ресурсах;

динаміка споживання та інші нюанси, на підставі яких складається договір.

В угоді вказується порядок постачання природного газу, умови надання послуги, граничні строки оплати за неї тощо. Обговорюється також механізм звіряння спожитих ресурсів та його кінцеві терміни. Договір складається з урахуванням Правил постачання природного газу, затверджених на державному рівні, та інших законодавчих директив, які здійснюють регулювання процесів в енергетичній галузі.

Щоб клієнтам було зручно

У пропозиціях компанії «Тепла» ви не побачите ціну природного газу та електрики. Усе через те, що для бізнесу прогнозувати її заздалегідь неможливо, адже вона на глобальному ринку має особливість змінюватися кілька разів на день. Щоб врегулювати це питання, кожному клієнту пропонуються індивідуальні умови. Крім ціни, до них включаються строки погашення, відповідальність за небаланси (або її відсутність) та інші пункти, які стануть запорукою надійної роботи підприємства-споживача. У разі переходу до співробітництва з компанією «Тепла», вам не знадобиться змінювати точку входу, яка функціонувала з попереднім постачальником.

Щоб стати клієнтом цієї організації, потрібно заповнити заявку онлайн – на сайті. Після того як ви її відправите її, з вами зв’яжеться менеджер для обговорення майбутньої угоди.

Безпосередньо договір між вами й компанією готують її фахівці, і це, звичайно, заощаджує ваш час. Попередньо необхідно замовити відповідні обсяги газу й електроенергії. У договорі передбачена можливість змінювати їх у разі потреби. У вирішенні питань допомагатиме персональний менеджер, який постійно перебуватиме на зв’язку з вами.