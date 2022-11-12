Харків

Підприємець з Куп‘янська організував вивезення понад 10 тисяч тонн соняшника до РФ

12 Листопада 2022 13:58
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росія, харків

За даними слідства, директор приватного сільськогосподарського підприємства з Куп‘янська під час окупації міста налагодив робочі зв‘язки зі спецслужбою РФ.

Вони домовилися, що чоловік буде відбирати техніку та майно у аграріїв Куп’янського району під приводом «націоналізації» на користь Російської Федерації, повідомляє Офіс Генерального прокурора

Також аграрій надав складські приміщення власного підприємства для розміщення там російських військових. Аби вони почували себе комфортно, підприємець попросив встановити свого знайомого супутникове телебачення РФ.

Своїм підлеглим він наказав збирати сільськогосподарську продукцію та транспортувати її до Бєлгородської області РФ. Правоохоронці встановили, що чоловік організував вивезення до Росії понад 10 тисяч тонн соняшника.

На початку вересня аграрій став на облік у так званій «податковій службі в Харківській області» та зареєстрував там власне підприємство, чим сприяв надходженню грошей до російського бюджету.

Правоохоронці затримали підприємця 10 листопада у Харкові. За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору та колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 111-1 КК України). Наразі підозрюваного взято під варту.


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