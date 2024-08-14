Підпалював авто військових на замовлення: на Хмельниччині оголосили підозру 18-річному хлопцю

Правоохоронці у Хмельницькій області затримали 18-річного юнака, який за допомогою “коктейлів Молотова” підпалював транспортні засоби військових та знімав це на відео для звітування перед замовниками.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

“Минулого тижня у Хмельницькому правоохоронці затримали та оголосили підозру організатору двох підпалів автомобілів, що належали місцевому військкомату. Наразі він перебуває під вартою. Продовжуючи роботу над розкриттям злочинів та встановленням усіх причетних, слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за допомогою управління карного розшуку та військової контррозвідки СБУ затримали безпосереднього виконавця підпалів”, – йдеться у повідомленні.

Ним виявився 18-річний мешканець Хмельницького. Юнак підпалював авто за допомогою “коктейлів Молотова” і знімав весь процес на мобільний телефон для звіту замовникам.

“Наразі затриманому оголошено підозру у вчиненні двох епізодів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу, що заподіяло шкоду у великих розмірах). На період розслідування підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років ув`язнення”, – зазначили у поліції.

Правоохоронці працюють над встановленням замовників підпалів. Тривають слідчі дії.