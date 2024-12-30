Кримінал

Підпалили авто військового: на Волині затримали юнаків, які працювали на ФСБ
30 Грудня 2024 10:44
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сбу
Затримання зловмисника / Фото з відкритих джерел

Зловмисники, завербовані ворожими спецслужбами, здійснили підпал автомобіля військовослужбовця Volkswagen Transporter, який проходив техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

Про це повідомили у поліції.

Інцидент стався 23 грудня в місті Володимир. На місце події виїхала слідчо-оперативна група місцевого підрозділу. Поліцейські вилучили низку доказів та провели термінові пошукові заходи для встановлення осіб, причетних до цього злочину. На місці працювали також кінологи з службовими собаками.

Зловмисниками виявились двоє юнаків віком 15 та 18 років. Оперативники карного розшуку ГУНП у Волинській області разом із кримінальною поліцією та слідчими Володимирського РВП і СБУ встановили, що підпал був здійснений за наказом ФСБ Росії. Повнолітній фігурант отримав повідомлення в одному з месенджерів з пропозицією за винагороду підпалити автомобіль військового чи правоохоронця, зняти це на відео та відправити замовнику.

Швидке реагування правоохоронців дозволило виявити місцезнаходження зловмисників, і вони були затримані. Фігуранта старшого віку затримали згідно зі ст. 208 КПК України.

СБУ проводить досудове розслідування за ч. 1 ст. 114-1 і ч. 2 ст. 194 КК України, за результатами якого молодикам було оголошено підозру. Санкція передбачає до 10 років позбавлення волі.


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