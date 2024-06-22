Підозрюваний у замаху на казахстанського блогера в Києві здався владі

Алтай Жаканбаєв, один із двох підозрюваних у замаху на опозиційного блогера з Казахстану Айдоса Садикова в Києві, здався казахстанським правоохоронним органам. Про це повідомила Генпрокуратура Казахстану.

У повідомленні уточнюється, що це сталося 21 червня. Жаканбаєва допитали за обставинами справи. Інших подробиць відомство не наводить.

Напередодні влада України оголосила в міжнародний розшук двох громадян Казахстану – Алтая Жаканбаєва і Мейрама Каратаєва – у справі про замах на Садикова.

За версією слідства, Жаканбаєв і Каратаєв (на фото НПУ) приїхали в Україну з Польщі 2 червня, після чого орендували житло і купили автомобіль для стеження за Садиковим. Сам замах стався 18 червня. Каратев підійшов до машини, в якій перебував Садиков разом із дружиною Наталією, після чого вистрілив йому в голову з пістолета з глушником. Жаканбаєв і Каратаєв зникли з місця злочину. Того ж дня вони виїхали до Молдови. Садиков унаслідок замаху вижив, але повідомлялося, що він перебуває у важкому стані.

Наталія Садикова написала в соцмережах, що один із підозрюваних – співробітник поліції. У МВС Казахстану у відповідь заявили, що Каратаєва ще в січні 2019 року було звільнено з органів внутрішніх справ.

Вона також називала замовником замаху президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Айдос і Наталя Садикови – автори YouTube-каналу “Басе”, у якого понад один мільйон підписників. У своїх відео вони критикують владу Казахстану, а також розповідають про корупцію і поліцейське свавілля. З 2014 року Садикови живуть у Києві. У 2023 році МВС Казахстану оголосило Садикових у розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі.