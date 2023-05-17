Підозрювані у вбивстві подружжя киян та їхнього 4-річного сина заарештовані

Суд заарештував трьох підозрюваних у жорстокому вбивстві подружжя киян та їхнього 4-річного сина, повідомили в Нацполіції.

“Тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави – такі запобіжні заходи суд обрав організатору завчасно спланованого потрійного вбивства і двом його спільникам”, – йдеться у повідомленні.

Над розкриттям цього злочину працювала спеціалізована група, до складу якої увійшли найдосвідченіші слідчі, співробітники карного розшуку, кримінального аналізу та оперативних служб Нацполіції і поліції Чернігівщини та Житомирщини. Завдяки злагодженій роботі всіх служб підозрюваних вирахували і затримали протягом доби.

Вбивство родини киян від рук безжальних вбивць сталося на Чернігівщині 14 травня. Того ж дня близько півночі до поліції Києва надійшло повідомлення про зникнення 30-річного чоловіка, його 28-річної дружини та їхнього 4-річного сина. Було відомо лише, що зранку подружжя разом із дитиною автомобілем «Мазда» вирушило на Чернігівщину для покупки машини, а пообіді зв’язок з ними обірвався.

Розстріляну і спалену автівку киян, яка була захована в лісосмузі між засіяними полями, виявили поблизу одного із сіл Корюківського району Чернігівщини. Під час її огляду поліцейські нарахували понад два десятки отворів від куль. А після тривалих пошуків і прочісування території поблизу обстріляної машини вдалося знайти і місце, де були закопані тіла жертв з ознаками насильницької смерті.

Поліцейські встановили, що подружжя домовилося купити автомобіль на Чернігівщині. Із чоловіком, який мав їм продати машину, глава родини кілька разів спілкувався телефоном. Подорож для огляду технічного стану і придбання легковика запланували на неділю, 14 травня. Із собою вони взяли гроші для покупки та разом із сином вирушили за автівкою. Сім’я не підозрювала, що автомобіля, який вони планували купити, насправді не існує, їх просто заманили у пастку.

22-річний «продавець автомобіля», він же – організатор жахливого злочину, виїздив на місце, де планував розправитися з покупцями, та заздалегідь визначив, де закопає тіла і куди віджене для спалення машину своїх жертв. При цьому використовував авто батька своєї спільниці, на яке встановив «ліві» номери. Для реалізації своїх злочинних планів чоловік залучив двох своїх знайомих — 27-річного чоловіка та 20-річну жінку. Всі троє — мешканці Корюківського району Чернігівщини.

У день вбивства на під’їзді до обраного місця зловмисники побачили в салоні «Мазди» водія, жінку і маленького хлопчика, але це не зупинило їх і не стало причиною для відмови від задуманої кривавої розправи. Спільники заманили покупців у безлюдне місце та холоднокровно розстріляли автівку. Переконавшись, що всіх вбили, вони закопали тіла жертв у лісосмузі, а їхню автівку відтягнули в інший бік і спалили.

Наступного дня за відібрані у вбитих киян гроші організатор придбав собі автомобіль, ще по 25 тис. грн заплатив своїм спільникам за «допомогу».

Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.