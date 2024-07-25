Підготовка до зими: Харків планує закупити газових генераторів і міні-ТЕЦ на 1,7 млрд грн

КП “Централізована закупівельна організація Харківської міської ради” 20 липня оголосило 13 закупівель на придбання газопоршневих установок. Загальна очікувана вартість — 1,76 млрд грн.

Про це повідомляє проєкт DOZORRO Transparency International Ukraine.

Частина з установок — когенераційні. Вони виробляють електрику та тепло. У місті планують закупити:

Дві газопоршневі когенераційні установки, кожна із сумарною електричною потужністю 2 000 кВт та тепловою — 2 000 кВт.

Одну газопоршневу когенераційну установку електричною потужністю 6 000 кВт та тепловою — 6 000 кВт.

Також закуплять газові генератори, що призначені для виробництва лише електрики:

П’ять газопоршневих установок з електричною потужністю 1 000 кВт.

Три газопоршневі установки з електричною потужністю 2 000 кВт.

Одну газопоршневу установку електричною потужністю 10 000 кВт.

Одну газопоршневу установку електричною потужністю 12 000 кВт.

Ці установки потрібні для забезпечення електро- та теплопостачання у разі відключення основного джерела живлення.

Поставити все обладнання мають до 25 листопада поточного року, а прийом пропозицій триває до 28 липня.