Економіка

Підготовка до зими: Харків планує закупити газових генераторів і міні-ТЕЦ на 1,7 млрд грн
25 Липня 2024 11:28
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електроенергія, зима
Когенераційна установка / Фото: Суспільне

КП “Централізована закупівельна організація Харківської міської ради” 20 липня оголосило 13 закупівель на придбання газопоршневих установок. Загальна очікувана вартість — 1,76 млрд грн.

Про це повідомляє проєкт DOZORRO Transparency International Ukraine.

Частина з установок — когенераційні. Вони виробляють електрику та тепло. У місті планують закупити:

  • Дві газопоршневі когенераційні установки, кожна із сумарною електричною потужністю 2 000 кВт та тепловою — 2 000 кВт. 
  • Одну газопоршневу когенераційну установку електричною потужністю 6 000 кВт та тепловою — 6 000 кВт.

Також закуплять газові генератори, що призначені для виробництва лише електрики:  

  • П’ять газопоршневих установок з електричною потужністю 1 000 кВт.
  • Три газопоршневі установки з електричною потужністю 2 000 кВт.
  • Одну газопоршневу установку електричною потужністю 10 000 кВт.
  • Одну газопоршневу установку електричною потужністю 12 000 кВт.

Ці установки потрібні для забезпечення електро- та теплопостачання у разі відключення основного джерела живлення. 

Поставити все обладнання мають до 25 листопада поточного року, а прийом пропозицій триває до 28 липня.


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Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
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