Кримінал

Під завалами гуртожитку у Слов’янську можуть бути дві людини

17 Жовтня 2023 12:01
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ракетний удар

Росіяни знову атакували Слов’янськ, поцілили в п’ятиповерхову будівлю гуртожитку, за попередніми даними, під завалами опинилося двоє людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“Донецька область: ворог знову підступно завдав удару по житловій забудові м. Слов’янськ. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнала п’ятиповерхова будівля гуртожитку. За попередньою інформацією, під завалами перебувають двоє людей”, – ідеться в повідомленні ДСНС.

Як повідомляється, на місці події працюють рятувальники Донецької області та зведений загін ДСНС України. Тривають аварійно-рятувальні роботи.


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