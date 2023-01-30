Політика

Під Вугледаром знищена окрема розвідувальна рота 155-ї окремої бригади морської піхоти ВС РФ

30 Січня 2023 12:50
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війна

У листопаді минулого року 155-а бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту рф вже отримувала “по зубах” під Павлівкою. Сьогодні вони знову зазнають важких втрат у тій самій місцині.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українські підрозділи, які боронять рубежі в районі Вугледару, нещодавно «радо» зустріли окупантів та перетворили на справжнє пекло їхнє тимчасове перебування на нашій землі. Як повідомляє ГШ ЗСУ, протягом лише декількох днів російські окупаційні сили зазнали дуже важких втрат.

“За даними розвідки, серед російських військових циркулює інформація щодо повного знищення українськими воїнами сил та засобів окремої розвідувальної роти, приданої до 155-ї окремої бригади морської піхоти росії, яка брала участь у штурмі міста Вугледар Донецької області”, – йдеться у повідомленні.


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