Під Вугледаром військові РФ відмовляються йти в наступ, – Генштаб

Російська федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ракетних ударів ворога залишається високоймовірною по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмів Бахмута та навколишніх населених пунктів.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області. Обстрілів зазнали 18 населених пунктів, зокрема, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 35 районів населених пунктів. Є жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури.

У вищому військовому керівництві російської федерації назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті. У лютому поточного року Путін присвоїв командуючому східним військовим округом Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про “успіхи” 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Зараз Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну. За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки.

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління противника.