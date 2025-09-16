Під Владивостоком прогриміли вибухи: ЗМІ пишуть про спецоперацію ГУР

Серія вибухів сталася в районі селища Щитова і однойменної бухти під Владивостоком, повідомляють місцеві ЗМІ.

Місцева влада заявила, що причиною скупчення техніки екстрених служб є “інцидент в районі адміністративних споруд з автопарковками”. Там, згідно із заявою влади, сталася “серія хлопків, пов’язаних з використанням газового обладнання”.

Військова розвідка України влаштувала вибухи в місці дислокації російських військових, повідомили джерела Української правди.

В українській розвідці стверджують, що кілька вибухів сталося на парковці військової частини, де дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Цей підрозділ брав участь у боях під Києвом, Угледаром, у Маріуполі, на курському та покровському напрямках і відзначився особливою жорстокістю щодо місцевого населення та стратами українських полонених.

В результаті операції ГУР у Владивостоці, за словами джерела УП, є загиблі та поранені.