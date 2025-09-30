Під Таганрогом донька російського кримінального авторитета протаранила Мерседесом приватний будинок

У російському селі Ніколаєвка, що неподалік Таганрога, сталася резонансна ДТП: донька кримінального авторитета Сергія Цапка, засудженого до довічного ув’язнення за масові вбивства у станиці Кущовська, протаранила приватний будинок на автомобілі Mercedes GT63 вартістю близько 20 мільйонів рублів.

За даними російського телеграм-каналу BAZA, 25-річна Анастасія Цапок заїхала прямо у кімнату житлового будинку, пробивши стіну. Разом із нею у салоні перебував молодий чоловік, який, за попередніми даними, може бути сином прокурора. Обох відправили на медичне обстеження.

Ніхто з мешканців не постраждав, оскільки господарі під час аварії були відсутні вдома.

Сергій Цапок — один із найвідоміших російських кримінальних лідерів, організатор «кущовської банди», яку пов’язують із десятками убивств на Кубані.