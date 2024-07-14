Під Новоросійськом вирують масштабні лісові пожежі

Під Новоросійськом у районі Дюрсо масштабні лісові пожежі – у місті введено режим НС, повідомляють місцеві телеграм-канали.

У неділю вранці трава і чагарники загорілися в районі хутора Дюрсо недалеко від Новоросійська. Площа пожежі становить 20 гектарів.

Із баз відпочинку в районі хутора Дюрсо евакуювали 220 постояльців, зокрема 40 дітей. Вогонь зайшов на територію бази “Голубая волна”. Унаслідок пожежі на території бази відпочинку пошкоджено шість дерев’яних будинків і дві легкові машини.

Відомостей про постраждалих немає.