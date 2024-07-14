Суспільство

Під Новоросійськом вирують масштабні лісові пожежі
14 Липня 2024 18:04
читать на русском →

Під Новоросійськом у районі Дюрсо масштабні лісові пожежі – у місті введено режим НС, повідомляють місцеві телеграм-канали.

У неділю вранці трава і чагарники загорілися в районі хутора Дюрсо недалеко від Новоросійська. Площа пожежі становить 20 гектарів.

Із баз відпочинку в районі хутора Дюрсо евакуювали 220 постояльців, зокрема 40 дітей. Вогонь зайшов на територію бази “Голубая волна”. Унаслідок пожежі на території бази відпочинку пошкоджено шість дерев’яних будинків і дві легкові машини.

Відомостей про постраждалих немає.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
14 Липня 2024 17:10

Кількість сьогоднішніх бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 66 – Генштаб
14 Липня 2024 18:26

Чи буде оштрафований військовозобов’язаний, який оновив дані, але не пройшов ВЛК?
14 Липня 2024 16:51

Окупанти частково відновили в Криму склад ядерної зброї
14 Липня 2024 16:29

Померла Шеннен Догерті, зірка “Зачарованих” і “Беверлі-Гіллз, 90210”
14 Липня 2024 13:05

Біткоїн піднявся вище $60 тис. на новинах про замах на Трампа
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки