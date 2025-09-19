Під Москвою знайшли мертвим директора єдиного у РФ виробника вуглецевого волокна

У Франції заявили, що РФ активізувала диверсійні дії проти супутників у космосі

Відкрите акціонерне товариство “Науково-виробнича компанія “Хімпромінжиніринг” – єдиний російський виробник вуглецевого волокна, що займається розвитком інноваційних проєктів у галузі виробництва хімічних волокон і вуглецевих композиційних матеріалів.

Тіло генерального директора АО НПК “Химпроминжиниринг” Олександра Тюніна знайшли біля автомобіля на узбіччі дороги. Поряд із тілом начебто лежала передсмертна записка, у якій загиблий назвав причину вчинку – депресієя. Також неподалік виявили мисливську рушницю.

Сьогодні, 19 вересня, у Московському регіоні в селищі Кокошкино виявили тіло генерального директора АО НПК “Химпроминжиниринг” Олександра Тюніна. За попередніми даними, чоловік покінчив життя самогубством.