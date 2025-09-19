Під Москвою знайшли мертвим директора єдиного у РФ виробника вуглецевого волокна

Сьогодні, 19 вересня, у Московському регіоні в селищі Кокошкино виявили тіло генерального директора АО НПК “Химпроминжиниринг” Олександра Тюніна. За попередніми даними, чоловік покінчив життя самогубством.
Про це повідомляють росЗМІ.
Тіло генерального директора АО НПК “Химпроминжиниринг” Олександра Тюніна знайшли біля автомобіля на узбіччі дороги. Поряд із тілом начебто лежала передсмертна записка, у якій загиблий назвав причину вчинку – депресієя. Також неподалік виявили мисливську рушницю.
Відкрите акціонерне товариство “Науково-виробнича компанія “Хімпромінжиніринг” – єдиний російський виробник вуглецевого волокна, що займається розвитком інноваційних проєктів у галузі виробництва хімічних волокон і вуглецевих композиційних матеріалів.