Під Мар’їнкою десантник знищив 5 російських танків в одному бою

В одному бою десантник 79-ї бригади знищив 8 одиниць бронетехніки противника: 5 танків та 3 БМП.

Про це йдеться у повідомленні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

“Днями противник вдався до масованого штурму українських позицій, в районі Мар’їнки. Утім, на заваді російським окупантам стали мужність та військова вправність десантників.

Вміло застосовуючи маневр, постійно змінюючи вогневі позиції, військовослужбовець протитанкового резерву за допомогою американського протитанкового комплексу “Javelin” знищив 8 одиниці бронетехніки, серед яких було 5 танків та 3 БМП противника.

Справу довершила артилерія бригади, яка нанесла потужне вогневе ураження по іншій бронетехніці противника. Крім того, влучний вогонь зі стрілецької зброї, яким десантники зустріли ворожу піхоту, не залишив противнику жодних шансів на успіх.

Усього в цьому важкому бою було знищено 5 танків і 7 БМП противника”, – йдеться у повідомленні.

Десантники 79-ї бригади з ПТРК FGM-148 Javelin знищив 5 російських танків та 3 БМП в одному бою. pic.twitter.com/W5aVIHqnBb — Головне в Україні (@glavnoe_ua) February 28, 2023