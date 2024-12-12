Політика

Втрати у війні РФ проти України перевищують мільйон людей – Рютте
12 Грудня 2024 18:35
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війна, нато, рф, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року кількість жертв війни, включаючи загиблих та поранених, перевищила мільйон осіб.

Про це повідомив Рютте у своїй промові в Брюсселі 12 грудня.

Деталі: Генсек НАТО підкреслив, що війна в Україні продовжує щодня приносити нові руйнування та жертви. “Щотижня понад 10 тисяч людей з обох сторін вбиті та поранені. Загальні втрати з лютого 2022 року перевищили мільйон осіб. Путін намагається стерти Україну з карт”, – сказав Рютте.

Він також уточнив, що втрати Росії становлять 700 тисяч осіб. “Ситуація на фронті змінюється повільно і ціною великих жертв для Росії. Вони вже втратили 700 тисяч людей, загиблих та поранених. Цей місяць став рекордним за кількістю російських втрат”, – додав генеральний секретар НАТО.

Рютте також зазначив, що агресія Путіна не є чимось новим, однак союзники по НАТО надто довго не реагували на неї. Генсек закликав Альянс бути готовим до загроз з боку Росії в найближчі роки та переходити до воєнного мислення, яке вимагатиме значних витрат на оборону.


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