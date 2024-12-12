Кримінал

На Хмельниччині засудили чоловіка за насилля над 12-річним пасинком, якого він бив металічним прутом
12 Грудня 2024 17:38
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суд, хмельницький
Ілюстративвне фото з відкритих джерел

Чоловіка з Хмельницької області засудили до 8 років ув’язнення за домашнє насильство над 12-річним пасинком.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Інцидент стався в січні 2024 року в одному з сіл Кам’янець-Подільського району. Між підозрюваним і хлопчиком виник конфлікт, внаслідок чого чоловік взяв металевий прут і почав бити дитину.

“12-річний хлопець зміг вирватися і вибігти з будинку на вулицю, де його помітив патруль поліції. Дитина звернулася за допомогою до правоохоронців, які викликали медиків. Потерпілого доставили до лікарні”, – повідомили в прокуратурі.

Обстеження показало, що у хлопця серйозні травми, серед яких численні переломи та забої різних частин тіла.

Чоловік перебував під вартою до винесення вироку. Суд визнав його винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень малолітній дитині (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Він отримав максимальне покарання за цією статтею – 8 років позбавлення волі.


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