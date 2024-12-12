Політика

Єдиний спосіб зупинити війну РФ – не кидати Україну – Трамп
12 Грудня 2024 16:43
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Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Обраний президент США Дональд Трамп запевнив, що його адміністрація продовжить підтримку України у спробах врегулювання російсько-української війни. 

Про це повідомляє Time.

Відповідаючи на запитання, чи може він відмовитися від підтримки України, Трамп підкреслив, що така підтримка є важливим важелем тиску на Росію під час переговорів щодо припинення війни.

“Я хочу досягти угоди, і єдиний спосіб це зробити — це не покидати Україну,” — заявив новообраний президент США.

Time нагадує, що під час передвиборчої кампанії Трамп часто хвалився, що здатний укласти мирну угоду між Росією та Україною лише за 24 години. Однак тепер він визнав, що ситуація складніша, ніж він це показував раніше.

“Те, що відбувається між Росією та Україною — це божевілля. Кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях, приголомшує. Це набагато складніше, ніж конфлікти на Близькому Сході,” — зауважив Трамп.


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