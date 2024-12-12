Зеленський присвоїв військовим звання Героя України 

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України сімом військовослужбовцям Збройних сил України, п’ятьом із них — посмертно.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
Звання було присвоєно за особисту мужність, героїзм під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народу.
Згідно з указом №845/2024, сержант Олена Лосєва отримала звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».
Указом №846/2024 таку ж нагороду присвоєно солдату Сергію Мушику.
Посмертно звання Героя України отримали:
- Старшина Василь Яремко (указ №847/2024)
- Старший сержант Ярослав Хибовський (указ №848/2024)
- Сержант Олександр Плохих (указ №849/2024)
- Солдат Ярослав Марціновський (указ №850/2024)
- Капітан Іван Ваховський (указ №851/2024).
Ці воїни відзначені за виняткову відвагу та відданість Україні.