Суспільство

Зеленський присвоїв військовим звання Героя України 
12 Грудня 2024 19:42
читать на русском →
зеленський
Володимир Зеленський / ОП

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України сімом військовослужбовцям Збройних сил України, п’ятьом із них — посмертно.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Звання було присвоєно за особисту мужність, героїзм під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народу.

Згідно з указом №845/2024, сержант Олена Лосєва отримала звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

Указом №846/2024 таку ж нагороду присвоєно солдату Сергію Мушику.

Посмертно звання Героя України отримали:

  • Старшина Василь Яремко (указ №847/2024)
  • Старший сержант Ярослав Хибовський (указ №848/2024)
  • Сержант Олександр Плохих (указ №849/2024)
  • Солдат Ярослав Марціновський (указ №850/2024)
  • Капітан Іван Ваховський (указ №851/2024).

Ці воїни відзначені за виняткову відвагу та відданість Україні.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Грудня 2024 21:51

У Печерському районі Києва впали уламки дрона
12 Грудня 2024 19:42

Зеленський присвоїв військовим звання Героя України 
12 Грудня 2024 18:39

Україна отримає від Естонії 200 тисяч євро допомоги
12 Грудня 2024 18:35

Втрати у війні РФ проти України перевищують мільйон людей – Рютте
12 Грудня 2024 17:47

Генерал Сирський: Ми готуємось до можливих дій Росії на Покровському напрямку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
усі думки