Зеленський присвоїв військовим звання Героя України 

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України сімом військовослужбовцям Збройних сил України, п’ятьом із них — посмертно.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Звання було присвоєно за особисту мужність, героїзм під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народу.

Згідно з указом №845/2024, сержант Олена Лосєва отримала звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

Указом №846/2024 таку ж нагороду присвоєно солдату Сергію Мушику.

Посмертно звання Героя України отримали:

Старшина Василь Яремко (указ №847/2024)

Старший сержант Ярослав Хибовський (указ №848/2024)

Сержант Олександр Плохих (указ №849/2024)

Солдат Ярослав Марціновський (указ №850/2024)

Капітан Іван Ваховський (указ №851/2024).

Ці воїни відзначені за виняткову відвагу та відданість Україні.