Суспільство

Трамп став “Людиною Року” за версією журналу Time
12 Грудня 2024 15:27
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Дональд Трамп / Time

Американський журнал Time назвав Дональда Трампа “Людиною року”. У публікації зазначається, що його політичне повернення не має аналогів в історії США. Попри гучні скандали, судові процеси та спроби скасувати результати виборів 2020 року, Трамп зміг відновити свій вплив на політичній арені.

Про це йдеться у матеріалі журналу.

Після оголошення про участь у виборах 2022 року, якому передували численні кримінальні розслідування, більшість партійних діячів уникали підтримки Трампа. Однак менш ніж за рік він зумів здобути лідерство серед республіканців, вигравши президентські праймеріз з рекордною швидкістю.

Його кампанія супроводжувалася не лише судовими процесами, а й замахом на життя під час мітингу в Пенсильванії. Незважаючи на все це, Трамп переміг двох демократичних опонентів, здобувши перемогу у семи ключових штатах та ставши першим республіканцем за 20 років, який виграв всенародне голосування.

Time також відзначив вплив Трампа на американську політику: він перебудував Республіканську партію та змусив демократів шукати шляхи виправлення власних помилок.


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