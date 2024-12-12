Трамп став “Людиною Року” за версією журналу Time

Американський журнал Time назвав Дональда Трампа “Людиною року”. У публікації зазначається, що його політичне повернення не має аналогів в історії США. Попри гучні скандали, судові процеси та спроби скасувати результати виборів 2020 року, Трамп зміг відновити свій вплив на політичній арені.

Про це йдеться у матеріалі журналу.

Після оголошення про участь у виборах 2022 року, якому передували численні кримінальні розслідування, більшість партійних діячів уникали підтримки Трампа. Однак менш ніж за рік він зумів здобути лідерство серед республіканців, вигравши президентські праймеріз з рекордною швидкістю.

Його кампанія супроводжувалася не лише судовими процесами, а й замахом на життя під час мітингу в Пенсильванії. Незважаючи на все це, Трамп переміг двох демократичних опонентів, здобувши перемогу у семи ключових штатах та ставши першим республіканцем за 20 років, який виграв всенародне голосування.

Time також відзначив вплив Трампа на американську політику: він перебудував Республіканську партію та змусив демократів шукати шляхи виправлення власних помилок.