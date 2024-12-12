Економіка

Нацбанк підвищив облікову ставку
12 Грудня 2024 14:26
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Нацбанк України підвищує облікову ставку на піввідсотка – до 13,5% річних з 13 грудня 2024 року. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу.

“Це рішення спрямоване на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем і поступове сповільнення інфляції до мети 5%”, – сказав він.

Зростання облікової ставки супроводжується підвищенням інших ключових показників для банківської системи: ставка за кредитами рефінансування збільшиться до 16,5%, а за депозитними сертифікатами овернайт — до 13,5%.

Цей крок зумовлений пришвидшенням інфляційних процесів: у листопаді рівень інфляції досягнув 11,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У НБУ прогнозують, що в найближчі місяці інфляція може ще більше зрости. Водночас у середньостроковій перспективі очікується її сповільнення завдяки покращенню ситуації в енергетиці, збільшенню врожаїв, заходам монетарної політики та послабленню зовнішнього цінового тиску.

У разі збереження значного інфляційного тиску НБУ залишає можливість подальшого підвищення облікової ставки.


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