СБУ затримала шахрайку, яка вимагала гроші за “звільнення” захисника Азовсталі

Служба безпеки України затримала жінку-шахрайку, яка вимагала гроші в дружини українського військовополоненого, обіцяючи прискорити його повернення з російського полону.

про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисниця маніпулювала психоемоційним станом жінки, стверджуючи, що має особисті зв’язки в адміністрації російської тюрми, де утримують її чоловіка. Вона погрожувала негативними наслідками для полоненого, якщо не отримає гроші.

Правоохоронці задокументували факт отримання шахрайкою майже 1 млн грн від потерпілої.

Шахрайку затримали в її помешканні під час отримання чергового переказу коштів. Під час обшуку у неї вилучили мобільний телефон та банківські картки, які містять докази злочинної діяльності.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство у великих розмірах). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронці закликають громадян бути пильними та не довіряти особам, які обіцяють вирішити питання з обміном військовополонених за гроші.