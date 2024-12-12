СБУ затримала шахрайку, яка вимагала гроші за “звільнення” захисника Азовсталі

Служба безпеки України затримала жінку-шахрайку, яка вимагала гроші в дружини українського військовополоненого, обіцяючи прискорити його повернення з російського полону.
про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зловмисниця маніпулювала психоемоційним станом жінки, стверджуючи, що має особисті зв’язки в адміністрації російської тюрми, де утримують її чоловіка. Вона погрожувала негативними наслідками для полоненого, якщо не отримає гроші.
Правоохоронці задокументували факт отримання шахрайкою майже 1 млн грн від потерпілої.
Шахрайку затримали в її помешканні під час отримання чергового переказу коштів. Під час обшуку у неї вилучили мобільний телефон та банківські картки, які містять докази злочинної діяльності.
Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство у великих розмірах). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.
Правоохоронці закликають громадян бути пильними та не довіряти особам, які обіцяють вирішити питання з обміном військовополонених за гроші.