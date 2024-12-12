Кримінал

Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 11 осіб
12 Грудня 2024 14:05
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ракетний удар
Пошуково-рятувальна операція на місці російського удару по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 10 грудня зросла до 11 осіб.

Очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що рятувальники знайшли тіло ще однієї жертви – жінки, яку дістали з-під завалів зруйнованого будинку.  

“Мали надію до останнього, але, на жаль, російська ракета вбила 11 запоріжців. Не пробачимо”, – підкреслив Федоров.  

Крім того, відомо про 22 постраждалих внаслідок атаки.  

10 грудня російські військові завдали удару балістичною ракетою по центру міста. У результаті атаки зруйнована приватна клініка, де перебували лікарі та пацієнти, житлові будинки, школа та позашкільний заклад.


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