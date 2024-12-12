Політика

Румунія і Болгарія повністю увійшли до Шенгену
12 Грудня 2024 13:05
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Міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу на засіданні 12 грудня скасували прикордонний контроль на внутрішніх кордонах із Румунією та Болгарією, починаючи з 1 січня 2025 року, повідомляє Європейська комісія.

“Цей важливий крок завершує повний вступ обох країн до Шенгенської зони”, – ідеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

Рада Євросоюзу прийняла Болгарію та Румунію до Шенгенської зони своїм рішенням від 31 грудня 2023 року. Правила Шенгенської угоди почали діяти в обох країнах із 31 березня 2024 року, тоді ж контроль скасували на внутрішніх повітряних і морських кордонах.

Повний вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони блокувала Австрія, побоюючись, що це призведе до зростання нелегальної міграції. У грудні МВС Австрії зняло вето на розширення Шенгенської зони після того, як країни погодили заходи щодо захисту кордонів.


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