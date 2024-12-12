Кримінал

В Україні засудили до 15 років тюрми голову Держдуми РФ Володіна
12 Грудня 2024 13:19
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В'ячеслав Володін / Global Look Press

Суд призначив 15 років позбавлення волі голові Державної думи Росії В’ячеславу Володіну. Вирок було винесено за матеріалами, наданими Службою безпеки України, за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність держави. 

За даними слідства, Володін, будучи довіреною особою президента РФ Володимира Путіна, активно сприяв підготовці до повномасштабного вторгнення. У лютому 2022 року він ініціював голосування у Держдумі за постанову про визнання “незалежності” тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей і забезпечив її ухвалення.

Згодом організував ратифікацію “договору про дружбу” між Росією і так званими “Л/ДНР”.

Володін також неодноразово публічно підтримував окупацію українських територій і збройну агресію РФ, виступаючи в Держдумі та російських пропагандистських ЗМІ. 

“Оскільки засуджений перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання”, – зазначили в СБУ.


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