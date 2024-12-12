В Україні засудили до 15 років тюрми голову Держдуми РФ Володіна

Суд призначив 15 років позбавлення волі голові Державної думи Росії В’ячеславу Володіну. Вирок було винесено за матеріалами, наданими Службою безпеки України, за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність держави.

За даними слідства, Володін, будучи довіреною особою президента РФ Володимира Путіна, активно сприяв підготовці до повномасштабного вторгнення. У лютому 2022 року він ініціював голосування у Держдумі за постанову про визнання “незалежності” тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей і забезпечив її ухвалення.

Згодом організував ратифікацію “договору про дружбу” між Росією і так званими “Л/ДНР”.

Володін також неодноразово публічно підтримував окупацію українських територій і збройну агресію РФ, виступаючи в Держдумі та російських пропагандистських ЗМІ.

“Оскільки засуджений перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання”, – зазначили в СБУ.