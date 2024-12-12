Суспільство

Графіки відключення світла діятимуть по-новому
12 Грудня 2024 12:41
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Міністерство енергетики України затвердило нову Інструкцію щодо складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Її головна мета — забезпечити однакові правила впровадження таких графіків у всіх регіонах країни.

Зараз усі оператори системи розподілу (обленерго) адаптують свої графіки до нових вимог, повідомляє Укренерго.

Зміни для побутових споживачів:

  • Уніфіковані графіки: У кожній області запроваджують єдиний підхід до графіків погодинних відключень (ГПВ). Споживачі отримають чіткі розклади з урахуванням розподілу за часом доби (день/ніч) та типом дня (будень/вихідний).
  • Деталізація черг: Кожна черга ГПВ буде поділена на дві підчерги. Це дозволить більш гнучко реагувати на потреби енергосистеми, наприклад, відключати пів черги або кілька підчерг одночасно.
  • На знеструмлення та повторне підключення абонентів відводиться до 30 хвилин.

Тривалість знеструмлення у різних чергах буде вирівнюватися за результатами кожного тижня. За це відповідають оператори системи розподілу (обленерго).

Зміни для промисловості та бізнесу

Посилюється контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості. Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП – оператори системи розподілу (обленерго) мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі – застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж.


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