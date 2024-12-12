Суспільство

Наступного року стартує пілотний проєкт з повернення українців з-за кордону
12 Грудня 2024 12:15
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На початку 2025 року в Україні має стартувати пілотний проєкт з повернення українців з-за кордону.

Про це “Новинам.Live” повідомив радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Проєкт розпочнеться між Німеччиною та Україною, і одна з основних цілей — залучити громадян України до оборонної сфери. Камишін не розкрив деталі щодо механізму цього процесу, але підкреслив важливість ініціативи для зміцнення національної безпеки.

У листопаді Володимир Зеленський анонсував створення Міністерства обʼєднання українців, яке мало працювати з українською спільнотою за кордоном. 3 грудня стало відомо, що тепер воно називається Міністерство національної єдності, а постало на основі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, до функцій якого додалася ще й робота з українцями за межами держави. Очолив міністерство голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов.


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