Під Києвом пройшов мітинг проти відкриття військового кладовища: повідомляють про затримання учасників

У селі Мархалівка Київської області місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти відкриття Національного військового меморіального кладовища.

Про це інформує організація Support Markhalivka.

Нагадаємо, сьогодні, у День пам’яті захисників України, між селами Гатне та Мархалівка офіційно відкрили Національне військове меморіальне кладовище та провели церемонію поховання перших п’ятьох військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України.

Як повідомляє Еспресо, будівництво викликало невдоволення серед частини місцевих жителів. Вони заявляють, що об’єкт може негативно вплинути на поверхневі води та розташований на території з високим рівнем ґрунтових вод. Водночас уряд наголошував, що проєктна документація пройшла державну експертизу й отримала позитивний висновок.

Мітинг у Мархалівці / Фото: Еспресо

29 серпня на території кладовища відбулися перші поховання невідомих солдатів за участю президента Володимира Зеленського та представників української влади. Під час приїзду перших осіб держави група людей вийшла з плакатами, аби висловити мирний протест. У соцмережах зазначалося, що охорону заходу забезпечувала поліція, а кількох учасників акції затримали.

У Support Markhalivka уточнили, що йдеться приблизно про десяток жителів села. У поліції коментарів з цього приводу поки не надали.