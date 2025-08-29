Під Києвом пройшов мітинг проти відкриття військового кладовища: повідомляють про затримання учасників

У селі Мархалівка Київської області місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти відкриття Національного військового меморіального кладовища.
Про це інформує організація Support Markhalivka.
Нагадаємо, сьогодні, у День пам’яті захисників України, між селами Гатне та Мархалівка офіційно відкрили Національне військове меморіальне кладовище та провели церемонію поховання перших п’ятьох військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України.
Як повідомляє Еспресо, будівництво викликало невдоволення серед частини місцевих жителів. Вони заявляють, що об’єкт може негативно вплинути на поверхневі води та розташований на території з високим рівнем ґрунтових вод. Водночас уряд наголошував, що проєктна документація пройшла державну експертизу й отримала позитивний висновок.
29 серпня на території кладовища відбулися перші поховання невідомих солдатів за участю президента Володимира Зеленського та представників української влади. Під час приїзду перших осіб держави група людей вийшла з плакатами, аби висловити мирний протест. У соцмережах зазначалося, що охорону заходу забезпечувала поліція, а кількох учасників акції затримали.
У Support Markhalivka уточнили, що йдеться приблизно про десяток жителів села. У поліції коментарів з цього приводу поки не надали.