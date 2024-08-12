Політика

Під контролем ЗСУ знаходиться близько 1000 км² території Росії, – Сирський
12 Серпня 2024 18:41
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війна, росія
Український воїн під час операції у Курській області / Фото: reuters

Президент Володимир Зеленський 12 серпня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як зазначив Зеленський, найголовніше на засіданні – доповідь Головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області.

“Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько 1000 км² території РФ. Ситуація знаходиться під нашим контролем”, – сказав Сирський.

Під час засідання Зеленський доручив міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції.

Також була доповідь економічного блоку, першої віцепремʼєрки Юлії Свириденко. 

“Збільшуємо долю українського виробництва в державних закупівлях. Уряд готує для наших підприємств тривалі, прогнозовані контракти на 5–10 років”, – повідомив Зеленський. 

Крім цього координаційному штабу, ГУР, СБУ та МВС доручили підготувати чітку й прозору стратегію повернення наших людей з російського полону. Міністерству оборони та дипломатам – представити перелік необхідних дій з боку України, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території.


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