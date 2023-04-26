Політика

Під контролем ЗСУ залишилася західна частина Бахмута

26 Квітня 2023 07:09
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ISW, бахмут

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні-аналізі підтверджує те, про що російські та українські джерела повідомляють останні три дні: загони ПВК “Вагнер” просунулися за залізницю, яка перетинає місто з півночі на південь.

Під контролем українців залишається західна частина міста довжиною зі сходу на захід близько двох кілометрів (загальна довжина Бахмуту зі сходу на захід – близько семи кілометрів).

“Геолокована зйомка, опублікована 24 квітня, показує, що сили “Вагнера” трохи просунулися вперед на південному заході від станції Бахмут-2 у західному Бахмуті”, – пише ISW.

Далі автори зведення переказують повідомлення російських військових блогерів, які повідомляли про просування вагнерівців від вокзалу, бої за який тривали кілька днів, далі на захід.

Українські частини, повідомляє ISW, провели контратаку на північний захід від прилеглого до Бахмута селища Хромово, щоб відсунути росіян від траси Часів Яр – Бахмут, якою йде постачання гарнізону Бахмута.

Український волонтер 25 квітня повідомляв, що після тієї контратаки росіяни знову підібралися впритул до траси.

Невеликий поступ росіян ISW відзначає і південніше, в районі Авдіївки, а точніше, біля населеного пункту Невельське на південний захід від Авдіївки.


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