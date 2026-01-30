Під Харковом вирує масштабна пожежа на підприємстві після нічного ракетного удару

Через розмови про “енергетичне перемир’я” на Дніпропетровщині почали скасовувати замовлення енергообладнання

До ліквідації наслідків удару залучені понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС. Також на місці працюють сапери ДСНС і вогнеборці місцевої пожежної команди селища Рогань.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області .