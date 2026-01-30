Під Харковом вирує масштабна пожежа на підприємстві після нічного ракетного удару

Уночі 30 січня російські війська завдали ракетного удару по складській будівлі цивільного підприємства у передмісті Харкова.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
У результаті удару виникла масштабна пожежа площею понад 5000 кв. м.
Значних руйнувань зазнали будівельні конструкції. Інформація про постраждалих не надходила.
До ліквідації наслідків удару залучені понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС. Також на місці працюють сапери ДСНС і вогнеборці місцевої пожежної команди селища Рогань.