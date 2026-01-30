        Події

        Під Харковом вирує масштабна пожежа на підприємстві після нічного ракетного удару

        Галина Шподарева
        30 Січня 2026 10:55
        Внаслідок ракетого удару по передмістю Харкова спалахнула пожежа / Фото: ДСНС
        Уночі 30 січня російські війська завдали ракетного удару по складській будівлі цивільного підприємства у передмісті Харкова.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        У результаті удару виникла масштабна пожежа площею понад 5000 кв. м.

        Значних руйнувань зазнали будівельні конструкції. Інформація про постраждалих не надходила.

        До ліквідації наслідків удару залучені понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС. Також на місці працюють сапери ДСНС і вогнеборці місцевої пожежної команди селища Рогань.

        Ліквідація пожежі під Харковом / Фото: ДСНС

