Під Харковом проти Сил оборони воюють єгиптяни, – ОТУ “Харків”

В операційній зоні ОТУ «Харків» російські окупанти продовжують спроби вклинитися в оборону наших військ.

Як повідомили в окремому територіальному угрупуванні, у Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою БпЛА, проводить переміщення особового складу. Відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.

“До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту”, – йдеться у звіті ОТУ в Telegram.

У районі населеного пункту Глибоке ворог здійснив переміщення та розосередження особового складу по бойовим позиціям, безуспішно намагався атакувати позицій Сил оборони.

“Протягом поточної доби триває 4 бойових зіткнення в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ”, – повідомили в ОТУ “Харків”.