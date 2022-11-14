Під Харковом на міні підірвалися троє людей

Сьогодні в с. Цупівка Дергачівської ТГ Харківської області підірвалися на міні 3 чоловіків, які косили траву біля залізничної станції. Постраждалих госпіталізували.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“Вкотре звертаємося до жителів Харківщини: будьте обережними, уникайте узбіч та лісосмуг. Процес розмінування триває, і безпосередньо впливає на швидкість відновлення критичної інфраструктури”, – зазначив він.

За словами Синєгубова, газопостачання вже відновили на більш як 70%, електропостачання – на майже 75%. Щодо тепла: на сьогодні працюють 472 котельні, це 90%. Із централізованим опаленням вже 7238 будинків, це 96%.