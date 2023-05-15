Під час вибуху в центрі Луганська постраждав “вріо глави МВС ЛНР” Корнет

Під час вибуху в центрі Луганська отримав поранення “тимчасово виконуючий обов’язки голови МВС ЛНР” Ігор Корнет, повідомило джерело РИА Новости в правоохоронних органах.

“Внаслідок вибуху постраждав Корнет”, – сказав він.

Вибух пролунав у барбершопі на вулиці Демьохіна, розташованому поруч із будівлею телерадіокомпанії та за 500 метрів від адміністрації. За словами “вріо глави республіки” Леоніда Пасічника, це був підрив.

За даними Sota, Ігор Корнет у реанімації у тяжкому стані.

За інформацією “Бази”, Корнет був постійним клієнтом закладу.

Окрім Корнета під час вибуху постраждали ще п’ятеро людей. Спочатку з’явилася інформація, що в барбершопі вибухнула граната, проте, судячи з наслідків, це могло бути СВУ, а вибух спробою замаху на “ВРІО глави МВС ЛНР”.