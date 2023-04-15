Суспільство

Під час воєнного перевороту в Судані загорівся український пасажирський літак

15 Квітня 2023 19:25
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літак

У суботу, 15 квітня, в африканській країні Судан під спроби державного перевороту виникла пожежа в аеропорту столичного міста Хартума. Зокрема, загорівся Boeing 737 українського лоукостера SkyUp.

Про це пише Avianews.

Літак SkyUp загорівся під час захоплення аеропорту в Хартумі спецпідрозділом Судану, який протистоїть регулярній армії.

“На даний момент відомо, що в Судані на умовах мокрого лізингу працювали українські екіпажі та два літаки SkyUp. Це Boeing 737-800 з номерами UR-SQA та UR-SQH”, – йдеться в повідомленні. 

У SkyUp зазначили, що наразі відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох літаків авіакомпанії SkyUp, що знаходяться в аеропорту міста Хартум. Встановити стан літака та можливі пошкодження на даний момент неможливо.

У SkyUp повідомили, що у Судані зараз перебувають 36 співробітників. Вони у відносно безпечних місцях та виходять на зв’язок. Зараз компанія працює з Посольством України в Єгипті, Почесним Консульством України в Судані та МЗС України для того, аби допомогти їм покинути країну.

“Наше головне завдання зараз — організувати безпечні умови перебування співробітників та допомогти їм якнайшвидше залишити країну. Ми займаємось цим разом із Посольством України в Єгипті, Почесним Консульством України в Судані, МЗС України та іншими державними структурами. Ми обов’язково повідомимо про вирішення ситуації, як тільки це буде можливо”, – пообіцяли представники авіакомпанії.


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