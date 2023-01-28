Під час удару по Макіївці росіяни втратили щонайменше 300 солдат, – розвідка Британії

Росія, швидше за все, зазнала понад 300 втрат під час удару по розміщенню військ у Макіївці поблизу Донецька 1 січня 2023 року. Ми оцінюємо, що більшість, швидше за все, були вбиті або зникли безвісти, а не поранені.

Після удару Міністерство оборони Росії зробило рідкісний крок, публічно визнавши, що зазнало втрат, заявивши про 89 убитих, повідомляє МО Великої Британії.

Російські офіційні особи, ймовірно, оцінили, що уникати коментарів було неможливим перед обличчям широко поширеної критики російських командувань щодо інциденту.

Різниця між кількістю жертв, яку визнала Росія, та ймовірною справжньою загальною кількістю вказує на повсюдну присутність дезінформації в російських публічних оголошеннях.

Зазвичай це відбувається через поєднання навмисної брехні, дозволеної вищим керівництвом, і передачі неточних звітів нижчими посадовими особами, які прагнуть применшити свої недоліки в російській культурі «звинуватити та звільнити».